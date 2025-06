Il ticket non ferma i giornalieri | fino a 25mila paganti al giorno Bene gli incassi e le prenotazioni

Il sistema di ticketing a Venezia non limita ancora i flussi giornalieri fino a 25.000 visitatori, ma ha già portato a un aumento degli incassi e delle prenotazioni. Domenica 8 giugno, il Comune ha diffuso i primi dati sulla sperimentazione avviata il 18 aprile, che si protrarrà fino a fine luglio, offrendo un quadro prezioso per valutare l'impatto di questa misura innovativa sulla gestione del turismo nella città. Sono dati cumulativi e parziali che però permettono per la prima volta di...

