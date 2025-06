Il TFN non si dichiara incompetente | il ricorso della Salernitana ‘blocca’ i play out?

La Salernitana conquista una vittoria fondamentale nel complesso panorama della giustizia sportiva, bloccando i play out e mantenendo viva la speranza di restare nella massima serie. Il Tribunale federale ha infatti deciso di non dichiararsi incompetente, dando fiato alle ambizioni dei granata. Una decisione che potrebbe segnare il destino del campionato e cambiare gli equilibri in classifica. La battaglia legale continua a tenere tutti con il fiato sospeso, mentre il futuro della Salernitana si definisce passo dopo passo.

Tempo di lettura: 2 minuti  di Gigi Caliulo La Salernitana vince una piccola – ma significativa – battaglia sull'accidentato campo della giustizia sportiva. Il Tribunale federale, infatti, ha stabilito oggi di non dichiararsi incompentente in merito alla domanda cautelare di sospensione degli spareggi presentata ieri al TFN dai legali granata che, in alternativa, chiedono nell'istanza l'allargamento della Serie B a 21 squadre, impugnando sia il comunicato 211 della Lega B, quello del rinvio del 18 maggio, sia quello numero 224, pubblicato il 5 giugno con date e orari dei playout senza i nomi delle squadre impegnate.

