Il terremoto e la rinascita La chiesa apre le porte ai fedeli | Tra le navate dopo 15 anni

Vigarano non dimentica. Ma oggi, finalmente, sorride. Con la sua chiesa ritrovata, il paese riconquista un pezzo della propria anima. Una ferita aperta, il sisma del 2012. Il cantiere – il costo è di 1.151.554 euro – è terminato 6 mesi prima, dopo 2 anni di intervento. Dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria, la chiesa riaprirà domenica alle 10.30 con la messa presieduta dal vescovo Gian Carlo Perego. Una doppia festa in occasione delle celebrazioni per Sant’Antonio, patrono di Vigarano. "Ho toccato con mano – spiega don Paolo Galeazzi – la collaborazione di tutti ma anche l’aiuto della Provvidenza e di nostro Signore che ci ha mandato persone competenti e volontari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it