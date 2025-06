Il Teatro di Roma presenta la stagione 2025-26 | Oltre 70 titoli puntiamo sull' internazionalità

Il Teatro di Roma apre le porte alla stagione 2025-26 con oltre 70 spettacoli, un mix irresistibile di tradizione e innovazione. Con il claim "Tutto il teatro", la programmazione si distingue per internazionalità e inclusione, portando sul palco le eccellenze globali e le nuove tendenze della scena contemporanea. Un'offerta ricca e variegata pronta a catturare il pubblico e a consolidare il ruolo di capitale culturale della città. Scopri subito tutto il fascino di questa avventura teatrale!

‚ÄúTutto il teatro‚ÄĚ. √ą il claim della programmazione 2025-26 del Teatro di Roma, che punta internazionalit√† e inclusione. Con la grande tradizione teatrale e le nuove frontiere della scena contemporanea a far da pilastri. Un calendario denso di appuntamenti che √® stato presentato al teatro. 🔗 Leggi su Romatoday.it ¬© Romatoday.it - Il Teatro di Roma presenta la stagione 2025-26: "Oltre 70 titoli, puntiamo sull'internazionalit√†"

In questa notizia si parla di: teatro - roma - internazionalità - presenta

Andrea Camilleri continua a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto da vicino: la nipote Arianna Mortelliti, lo sceneggiatore Francesco Bruni e l'ex allievo Marco Presta, che insieme ad altri suoi ex allievi lo ricordano in un serata evento al Teatro Argentina di Roma - Andrea Camilleri vive ancora nei cuori di chi lo ha conosciuto. In una serata evento al Teatro Argentina di Roma, la nipote Arianna Mortelliti, lo sceneggiatore Francesco Bruni e l'ex allievo Marco Presta rendono omaggio a un uomo dai molteplici volti: nonno affettuoso, insegnante appassionato e collega generoso, il cui ricordo continua a ispirare le nuove generazioni.

Presentata la Stagione 2025/26 del #TeatrodiRoma La programmazione si proietta verso un futuro di apertura, internazionalità e inclusione, offrendo al pubblico un’esperienza multidisciplinare sotto la guida del direttore De Fusco. info https://ow.ly/wM8e5 Partecipa alla discussione

Stanno per tornare le ANTEPRIME di @LetteratureFest! Scopri i prossimi incontri a ingresso gratuito: http://culture.roma.it/festivaldelleletterature… Con la partecipazione di Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura di @Roma Sarà presente il servizio di t Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Il Teatro di Roma presenta la stagione 2025-26: Oltre 70 titoli, puntiamo sull'internazionalità; Teatro di Roma, già definita la stagione 2025/2026. Oltre 70 produzioni tra inclusività e internazionalità; Sito Istituzionale | Municipio XII. Torna il Festival Internazionale del Teatro di Figura.