Il Team 80 Gabicce conquista la salvezza in serie B2 | una lezione di sport e vita

Il Team 80 Gabicce ha scritto una pagina indimenticabile nel suo debutto in serie B2, conquistando la salvezza con determinazione e passione. Un esempio di dedizione che va oltre il campo, insegnando valori di collaborazione, tenacia e spirito di squadra. Questa impresa straordinaria dimostra che con impegno e cuore si possono superare ogni ostacolo, ispirando tutti a credere nei propri sogni. La vera vittoria è nella crescita di ogni protagonista.

Il Team 80 Gabicce, alla sua prima stagione in serie B2, si salva. Una conquista sudata e voluta con tutta la volontĂ dall’ambiente, a cominciare dalla societĂ e per proseguire con tecnico e giocatrici. Una bella vicenda di sport al di lĂ dell’aspetto agonistico, un risultato che trasmette valori e storie positive grazie ai protagonisti. La squadra è stata guidata dall’allenatore Giuseppe Davide Galli, pergolese di origine e fanese d’adozione. Galli è stato chiamato dalla societĂ del Gabicce a fine dicembre 2024. Il Team 80 in quel momento non se la passava molto bene. La retrocessione sembrava dietro l’angolo e la crisi era incombente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net