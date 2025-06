Il sindaco Mezzetti | Questo è il mestiere più bello del mondo Farò due mandati

Il sindaco Mezzetti, con il suo sorriso sincero e l’entusiasmo di chi ama il proprio mestiere, riflette sul primo anno di mandato e si prepara a guardare avanti. Per lui, essere al timone della città è il lavoro più impegnativo ma anche il più appagante del mondo. Con un bilancio positivo e una proposta aperta per un secondo mandato, si sente pronto a continuare a fare la differenza. La vittoria di giugno 2024 è solo l’inizio di un nuovo capitolo.

Manicardi "Fare il sindaco? E’ il mestiere più faticoso ma è anche il più bello del mondo". Sorride Massimo Mezzetti. Jeans, camicia e scarpe da ginnastica, seduto sul divano del suo ufficio in piazza Grande, prova a fare un primo bilancio a un anno dalla sua elezione e parla apertamente e per la prima volta di un secondo mandato: "Io sono disponibile.". La vittoria, a giugno del 2024, è stata nettissima: quasi il 64% dei consensi con 1.700 voti in più per lui rispetto della vasta coalizione che lo ha appoggiato. Una responsabilità non da poco, questo Mezzetti lo ha capito subito. Come ha capito – un po’ più tardi – che i tempi della macchina amministrativa non sono così veloci come si sarebbe potuto aspettare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it