Il sindaco Mastella e il consigliere Lauro hanno ricevuto le atlete della Rummo Samnium Basket

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro hanno ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Mosti i dirigenti, i tecnici e le atlete della Rummo Samnium Basket Benevento, squadra vincitrice dei recenti playoff di Serie C femminile. " Non posso che esprimervi un sentito e assoluto ringraziamento per aver dato lustro sportivo alla nostra cittĂ . Conosco i sacrifici che si devono affrontare nella pratica sportiva e non posso che esortarvi a proseguire su questa strada anche il prossimo anno in Serie B. L'importante è vivere lo sport sempre con spirito di comunitĂ mettendo al bando ogni forma di egoismo" ha spiegato il sindaco Clemente Mastella.