Il sì ai quesiti sul lavoro rinsalda il campo progressista il 15-20% degli elettori Pd ha detto no alla cittadinanza

I quesiti sul lavoro hanno rafforzato il legame tra il Pd e i suoi elettori, riscoprendo unità e determinazione. Tuttavia, l’analisi dei flussi di voto dell’Istituto Cattaneo di Bologna rivela che tra il 15 e il 20 per cento di chi aveva scelto il Partito Democratico alle Europee ha invece detto no alla cittadinanza. Questi dati offrono uno sguardo approfondito sulle dinamiche politiche in gioco e sull’importanza di capire le sfumature degli elettorati.

I quesiti sul lavoro hanno ricompattato l'elettorato del Pd. Anzi hanno richiamato al voto perfino qualche ex astensionista. Ma dall'altra parte una quota fra il 15 e il 20 per cento di chi scelse il Partito democratico alle Europee ha votato No al referendum sulla cittadinanza. Emerge dalle prime analisi sui flussi di voto elaborate dall' Istituto Cattaneo di Bologna. Come detto sono stati messi in relazione i dati della consultazione di domenica e lunedì, fallita per il mancato raggungimento del quorum, a quelli delle elezioni del 2024. L'analisi si è concentrata su una decina di grandi città, grazie ai dati delle singole sezioni elettorali, dai quali emerge che tutto l'elettorato del centrosinistra è andato a votare e quasi tutto quello del centrodestra si è astenuto.

Gli incontri sui 5 quesiti sul lavoro - Gli incontri dedicati ai 5 quesiti sul lavoro si terranno l'8 e 9 giugno, promossi dalla Cgil con il titolo ‘Il voto è la nostra rivolta: prendi il tuo impegno, non lasciare che gli altri decidano per te’.

