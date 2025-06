Il segreto di Carlos Alcaraz contro Sinner al Roland Garros? Una pozione magica svelata dal Times

Il segreto di Carlos Alcaraz contro Sinner al Roland Garros? Una pozione magica svelata dal Times, che rivela come il suo successo sia stato forse alimentato da un insolito alleato: il succo di cetriolini sottaceto. Questa scoperta sorprendente apre nuove prospettive sulla preparazione mentale e fisica del campione, dimostrando che anche i rimedi più semplici possono fare la differenza in campo. Durante l’atto conclusivo, in effetti, il numero 2 del mondo è stato inquadrato in un paio di...

Il sapore aspro del succo di cetriolini sottaceto avrebbe contribuito alla vittoria di Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros. Questa è la ricostruzione operata dal Times, il noto quotidiano britannico secondo cui lo spagnolo avrebbe ricavato le energie necessarie per rimontare da 0-2 contro Jannik Sinner proprio da questa “pozione” naturale. Durante l’atto conclusivo, in effetti, il numero 2 del mondo è stato inquadrato in un paio di occasioni mentre beveva questo succo, come gli era già successo durante il trionfale Wimbledon dello scorso anno. Il succo di cetrioli è ricco di sodio e potassio, aiuta a prevenire i crampi muscolari e reintegra in maniera rapida gli elettroliti persi con il sudore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il segreto di Carlos Alcaraz contro Sinner al Roland Garros? Una “pozione” magica svelata dal Times

In questa notizia si parla di: carlos - alcaraz - sinner - roland

Carlos Alcaraz: “Musetti era nervoso, ne ho approfittato. Giocare in casa può essere uno svantaggio” - Carlos Alcaraz ha trionfato nella semifinale degli Internazionali d'Italia, battendo Lorenzo Musetti in due set sul campo del Foro Italico.

Un momento storico per Warner Bros. Discovery! La finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha raggiunto un record di oltre 5 milioni di spettatori e la durata più lunga mai registrata. Un evento indimenticabile! #RolandGarros #Tennis #R Partecipa alla discussione

- 'Vacanze' altoatesine per Jannik Sinner. Dopo l'amara finale al Roland Garros persa al tie-break contro Carlos Alcaraz, il numero uno del tennis mondiale da ieri sera e' a Sesto tra le montagne dell'Alto Adige (AGI) Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

La finale Sinner-Alcaraz in chiaro, ma niente Rai. L'occasione di Jannik al Roland Garros: dove vederla in Tv; Jannik Sinner - Carlos Alcaraz - Roland Garros Highlights; Carlos Alcaraz ha battuto Jannik Sinner e ha vinto il Roland Garros.

Chi è il regista con gli occhiali che Sinner ha snobbato al Roland Garros - Il pubblico italiano furioso con Spike Lee, protagonista sugli spalti di un tifo ritenuto eccessivo nei confronti di Alcaraz ...

Carlos Alcaraz ha battuto Jannik Sinner e ha vinto il Roland Garros - Ha rimontato clamorosamente dopo aver perso i primi due set, in una finale di 5 ore e mezza che resterà storica per molte ragioni ...

Come ha fatto Carlos Alcaraz a battere Jannik Sinner - Nella finale del Roland Garros più lunga e spettacolare di sempre hanno fatto la differenza alcuni dettagli piccoli, ma decisivi ...