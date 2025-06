Il salone ‘Total look’ ha festeggiato 25 anni di attività

Il Salone Total Look di Savignano sul Rubicone ha raggiunto un traguardo importante: 25 anni di bellezza e stile. Un percorso di passione, innovazione e dedizione, guidato con maestria da Roberta Grandi e sua figlia Francesca Giovannardi. Per celebrare questo anniversario speciale, Cna Est Romagna ha riconosciuto il loro impegno consegnando una targa commemorativa durante una cerimonia ufficiale. Un traguardo che conferma la loro eccellenza nel settore.

Ha festeggiato 25 anni anni di attività Total Look di Savignano sul Rubicone, salone di acconciatura ed estetica guidato da Roberta Grandi insieme alla figlia Francesca Giovannardi. Per l'occasione Cna Est Romagna ha consegnato a Roberta e Francesca una targa celebrativa nel corso di una cerimonia con il sindaco Nicola Dellapasqua, la vicesindaca Stefania Morara, il presidente di Cna Est Romagna Davide Caprili e le collaboratrici di Cna Elena Della Godenza e Milena Nanni. L'amore di Roberta Grandi per la cura della bellezza e del benessere dei capelli risale addirittura a 45 anni fa, quando, appena 15enne, suonata la campanella della scuola saliva in sella a una Graziella per raggiungere la bottega di un'acconciatrice in paese.