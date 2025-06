Il ritorno della bionda | Ilary Blasi riscopre finalmente il suo colore d’origine

atteso, il grande ritorno di Ilary Blasi alle sue radici cromatiche segna un nuovo capitolo di stile e rinascita. La sua scelta di un balayage luminosissimo non solo rispecchia le tendenze dell’estate 2025, ma anche il desiderio di rinnovarsi con eleganza e autenticità . Questo makeover ci invita a riflettere: a volte, cambiare per sé stessi è il gesto più autentico di tutti. E voi, siete pronti a riscoprire il vostro colore naturale?

Un balayage luminosissimo segna il ritorno alla luce per la showgirl, che anticipa uno dei trend capelli più gettonati  dell’estate 2025. C’è chi cambia per stupire e chi cambia per ritrovarsi. O forse entrambe le cose. È quanto sembra emergere dall’ultimo aggiornamento social di Ilary Blasi, che ha sorpreso tutti con un ritorno alle origini: capelli biondi, come agli esordi, ma con una nuova sfumatura moderna e sofisticata. Dopo un lungo periodo in cui le tonalità scure e piene avevano dominato la scena beauty, la showgirl sceglie una virata decisa verso la luce. Il nuovo look parla chiaro: un balayage curatissimo, dalle punte quasi ghiacciate e la base castana naturale, in perfetta armonia con la sua palette cromatica. 🔗 Leggi su 361magazine.com