Il rinnovato selettore delle emoji della Gboard è in rollout per tutti

Scopri il nuovo selettore di emoji della Gboard 232, recentemente aggiornato e in rollout per tutti gli utenti. Con un design ispirato a Material 3 Expressive, rende la scelta delle emoji più intuitiva e coinvolgente che mai. Vuoi sapere come sfruttare al massimo questa novità? Continua a leggere e scopri tutte le funzionalità innovative di questa importante release.

In questa notizia si parla di: Rinnovato Selettore Emoji Gboard

Gboard accoglie un rinnovato selettore delle emoji, in rollout per i beta tester - Gboard sta per introdurre un selettore delle emoji rinnovato, ispirato al design Material 3 Expressive.

