il ricamo si fa racconto con almeno nevicasse laboratorio aperto a tutti

Immagina un luogo dove il ricamo diventa un racconto, un modo per esprimere emozioni e condividere storie. Con un maglione, ago e filo, anche i gesti più semplici si trasformano in strumenti di creatività e benessere. È questa l'essenza di “Almeno nevicasse”, il laboratorio aperto a tutti, condotto da Francesca Sarteanesi: un’occasione unica per riscoprire sé stessi attraverso l’arte del ricamo, un’esperienza che lascia il segno.

Le notizie più recenti da fonti esterne

