Il rialzo delle tariffe per sdraio e ombrelloni ha toccato quest' anno livelli record Ma se per una famiglia media l' accesso al mare è sempre più un lusso in alcune località si può ancora risparmiare

Il rialzo delle tariffe per l’accesso alle spiagge ha raggiunto livelli record quest’anno, rendendo un vero e proprio lusso per molte famiglie italiane godersi il mare. Con le previsioni di temperature bollenti per l’estate 2025, il costo elevato di ombrelloni e sdraio rischia di trasformare una semplice giornata al mare in un sacrificio economico. Tuttavia, esistono ancora alcune strategie per risparmiare: scopri come.

P er l’estate 2025 già si prevedono temperature molto alte. “Caldo” che caratterizzerà la stagione estiva anche per i rincari notevoli attuati dagli stabilimenti balneari, che renderanno la giornata in spiaggia un vero sacrificio economico per molte famiglie italiane. Secondo un’indagine recente del Codacons, infatti, in alcune località il caro spiagge, ovvero il rialzo delle tariffe per l’accesso al mare, ha toccato livelli record, sfiorando punte di 1.500 euro per una sola giornata. Cinque spiagge europee incantevoli e semi-deserte per un’estate lontano dalla calca X Il caro spiagge che pesa soprattutto sulle famiglie. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il rialzo delle tariffe per sdraio e ombrelloni ha toccato quest'anno livelli record. Ma se per una famiglia media l'accesso al mare è sempre più un lusso, in alcune località si può ancora risparmiare

