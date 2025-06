Il regista di Mission | Impossible parla del futuro della saga e di un grosso problema

Il regista di Mission: Impossible, Christopher McQuarrie, apre uno spiraglio sul futuro della saga e sui possibili ostacoli che attendono gli spin-off. Con l’ultimo capitolo, The Final Reckoning, sembrava chiusa una pagina, ma il mondo di Ethan Hunt potrebbe riservare ancora sorprese. In un’intervista esclusiva, McQuarrie svela cosa ci aspetta e perché, in Hollywood, niente è mai scritto. La domanda rimane: i prossimi capitoli sapranno superare questa sfida?

La saga di Mission: Impossible si è conclusa con The Final Reckoning e i futuri spin-off potrebbero incappare in qualche ostacolo, come avverte il regista Christopher McQuarrie. Dato che, a Hollywood, niente è definitivo, il congedo di Ethan Hunt potrebbe aprire la strada a progetti afferenti. Nulla, tuttavia, è al momento in produzione. In un’intervista al New York Times, McQuarrie ha discusso sulla possibilitĂ che i film del franchise si diversifichino seguendo un nuovo protagonista, un po’ come è successo con Ballerina per John Wick. Mission: Impossible, però, presenta “ un tipo di regia molto specifico ” e ha bisogno di un attore che interpreti personalmente tutte le scene, comprese quelle d’azione ( per le quali Tom Cruise è detentore di record ). 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il regista di Mission: Impossible parla del futuro della saga (e di un grosso problema)

In questa notizia si parla di: regista - mission - impossible - saga

Mission: Impossible, il prossimo film sarĂ nello spazio? Il regista dice la sua - Il prossimo film di Mission Impossible sarĂ ambientato nello spazio. Il regista Christopher McQuarrie condivide i dettagli e i rischi delle sequenze acrobatiche, analizzando le sfide e le ripercussioni di girare in ambienti spaziali.

#CircuitoCinemaVenezia La programmazione dal 22 al 28 maggio Arriva dal 21 maggio Lilo & Stitch al Rossini e #fuorifilm di Mario Martone, dedicato a #goliardiasapienza conl' Anteprima del film Fuori di Mario Martone con un Live del regista. Da giovedì 22 Partecipa alla discussione

Mission: Impossible 8, il regista risponde sulla principale critica mossa al film: "Volevamo alleggerirvi" Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mission: Impossibile, in arrivo uno spin-off? Il regista spiega perché non accadrà mai; “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, l’ultima, spettacolare missione di Ethan Hunt; 7 film di Mission: Impossible che non hanno mai visto la luce.

Il regista di Mission: Impossible parla del futuro della saga (e di un grosso problema) - off potrebbero incappare in qualche ostacolo, come avverte il regista Christopher McQuarrie.

Mission: Impossible non avrà mai uno spin-off: per Chris McQuarrie i motivi sono due - Il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie ha spiegato, con due motivi, perché Mission: Impossible non avrà uno spin-

Mission: Impossibile, in arrivo uno spin-off? Il regista spiega perché non accadrà mai - off cinematografico della saga con Tom Cruise, sappiate che potreste attendere invano ...