Il referendum sulla cittadinanza diventa un caso | tra il 15 e il 20% degli elettori del Pd ha votato no

Il referendum sulla cittadinanza ha acceso un acceso dibattito nel campo progressista, rivelando una spaccatura inaspettata tra gli elettori del PD. Tra il 15 e il 20% ha scelto di votare no, sfidando le aspettative e la campagna a favore del sì, sostenuta da Elly Schlein. Un risultato che mette in discussione le strategie future e l’unità del fronte progressista. È un campanello d’allarme che richiede analisi approfondite per capire come navigare le acque turbolente della politica odierna.

E' sulla riforma della cittadinanza che il campo progressista inciampa ai referendum. E analizzando i voti il giorno dopo la consultazione, spicca il 'nò di una fetta di elettori del Pd: tra il 15 e il 20% si è schierato contro il dimezzamento dei tempi per diventare cittadini italiani, da 10 a 5 anni. Nonostante il pressing per il sì, su cui più si è spesa Elly Schlein. Lo rileva l'istituto.

Referendum cittadinanza, il simbolo con le date del voto proiettati su Palazzo Chigi: il blitz del comitato promotore - Il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza ha fatto sentire la sua voce con un’iniziativa audace a Palazzo Chigi.

I referendum Ali Nheri e il calvario per diventare italiano «Oltre 24 anni per la cittadinanza Non ci siano più casi come il mio» C’è chi ci mette la faccia condividendo la sua esperienza, grazie compagno Ali Nheri lavoratore edile e delegato Fillea CGIL Mod Partecipa alla discussione

