Il risultato delle urne evidenzia un calo di partecipazione che non lascia indifferenti né la politica né i cittadini. Il mancato raggiungimento dei quorum a livello nazionale, con una affluenza del 33% anche nella nostra provincia, sottolinea l'importanza di un dibattito più approfondito e di una maggiore consapevolezza sulle questioni fondamentali che riguardano il nostro futuro. È il momento di riflettere e di agire per un coinvolgimento più attivo.

Referendum bocciato anche a Lucca. Il mancato raggiungimento a livello nazionale dei quorum della maggioranza di aventi diritto al voto per i cinque referendum (quattro legati alle tutele nel mondo del lavoro e uno volto a rendere più facile la cittadinanza per gli immigrati ), trova conferma anche nella nostra provincia, dove si sono recati alle urne soltanto il 33 per cento degli aventi diritto al voto, una percentuale leggermente superiore a quella nazionale ma inferiore al dato toscano. Cade dunque nel vuoto il voto che in larghissima misura si era espresso, sia pure con differenze anche rilevanti tra un quesito e l’altro, favorevole alle abrogazioni delle attuali norme. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il referendum non passa. Mercanti suona la sveglia a Pd e centrosinistra

Referendum, Conte: “Se quesito cittadinanza non passa si rischia affossare tema” - Il referendum sullo Ius Scholae rappresenta un passaggio cruciale per la cittadinanza in Italia. Se il quesito non dovesse passare, si rischia di bloccare definitivamente questa importante tematica, compromettendo anni di battaglie e progressi.

Il referendum non passa. Mercanti suona la sveglia a Pd e centrosinistra - La presidente dell’assemblea regionale del partito commenta in modo duro "C’è poco da cullarsi con la ‘Toscana isola felice‘, i nodi restano sul tappeto“.