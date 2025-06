Il referendum manca il quorum Affluenza in provincia al 37,5% Cittadinanza oltre il 63% dice sì

Il referendum su lavoro e cittadinanza ha registrato un’affluenza ancora lontana dal quorum, lasciando aperti molti interrogativi sulla volontà dei cittadini di mettere mano a riforme fondamentali. A Prato e provincia, meno di due cittadini su cinque sono andati alle urne, evidenziando una partecipazione che mette in discussione la legittimità del voto. La sfida ora è capire come stimolare un coinvolgimento più forte per le prossime consultazioni.

Il referendum su lavoro e cittadinanza non sfonda neppure a Prato e nella sua provincia. Alla chiusura definitiva dei seggi elettorali alle 15 di ieri l'affluenza registrata a Prato è stata del 38,13%, di poco superiore a quella su base provinciale, che si è assestata a quota 37,46%. Una percentuale in entrambi i casi molto lontana dal raggiungimento del quorum del 50% più uno dei voti, la soglia necessaria all'efficacia del referendum abrogativo. A Prato - qui gli aventi diritto al voto erano 126.601 di cui 639 erano 18enni - c'è una sezione che ha superato tutte le altre per affluenza ed è la numero 165, una delle tre de La Querce, dove la percentuale dell'affluenza dei votanti è stata del 49,68%, seguita dalla sezione 162 (43,65%).

