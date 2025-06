Il referendum? Hanno preso una cinquina peggio dell’Inter FdI infierisce | Elly dà i numeri

Il recente referendum ha lasciato il paese a bocca aperta, con un risultato che può essere descritto come una “cinquina” più dolorosa di una sconfitta dell’Inter. Tommaso Foti, ministro degli Affari europei di Fratelli d’Italia, non ha usato mezzi termini: la sinistra ha regalato un autogol colossale, dimostrando quanto sia difficile ignorare le esigenze di cambiamento quando si ha il potere. E questo, probabilmente, è solo l’inizio di una nuova fase politica.

La metafora calcistica funziona sempre e mai in questo caso è più azzeccata. Tommaso Foti, ministro degli Affari europei di FdI non usa eufemismi: " La sinistra ha preso una cinquina che in confronto quella dell'Inter era una carezza». E dato che siamo in tema calcistico l'espressione "autogol" è ancora più calzante: «Quando fai un referendum su leggi in vigore da parecchi anni la gente si domanda: perché non le hai cambiate quando eri al governo? Se poi chi ne chiede l'abrogazione è anche chi politicamente ne ha voluto a suo tempo l'approvazione, la manovra risulta contraddittoria".