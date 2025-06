Il referendum ha lasciato il segno ma nelle opposizioni Certificando la fragilità del Campo largo

Il referendum ha lasciato il segno, evidenziando la fragilità del campo largo e convincendo le opposizioni della difficoltà di trasformare questioni tecniche in una sfida politica. Il risultato del 30,6% di affluenza ha segnato una sconfitta per chi sperava di indebolire Meloni, consolidando la sua posizione. Ora, tra tensioni interne e consapevolezza di limiti, le opposizioni si trovano a dover riconsiderare strategie e alleanze. La partita politica è tutt’altro che finita.

L’8 e 9 giugno il quorum è rimasto lontano, fermandosi al 30,6%. Ma a franare davvero è stata la narrazione delle opposizioni. Pd, M5S e Avs avevano provato a trasformare cinque quesiti tecnici in un voto politico, quasi una mozione di sfiducia popolare contro il governo Meloni. Il risultato ha rovesciato l’intento: Giorgia Meloni si è ritrovata con una conferma implicita, mentre chi puntava a scalzarla è finito risucchiato in una resa dei conti interna. Giuseppe Conte ha tentato di mettere una pezza: “Sono andati a votare 15 milioni di cittadini, come nel 2022 quando Meloni fu eletta”. Ma il confronto non regge. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il referendum ha lasciato il segno, ma nelle opposizioni. Certificando la fragilità del Campo largo

In questa notizia si parla di: Opposizioni Referendum Lasciato Segno

Referendum, le opposizioni contro la Rai - Maurizio Landini e Riccardo Magi, principali sostenitori dei referendum su lavoro e cittadinanza previsti per l'8 e 9 giugno, stanno attraversando l'Italia per sensibilizzare i cittadini.

Cosa riportano altre fonti

Referendum, Foti: Le urne vuote sono la conferma della miopia politica delle opposizioni; Matrimoni gay, l’Italia guarda alla Germania. Ma Berlino già punta l’Irlanda.

Referendum, le opposizioni restano divise e ora guardano al 2027 - Il quorum non è stato raggiunto, tuttavia, se sul piano politico non si poteva immaginare un esito diverso, su quello dei numeri dell’affluenza si può impostare un ragionamento complesso e articolato ...

Referendum, Meloni guarda avanti: «Opposizioni sconfitte, il Paese reale è con noi» - Lo hanno usato come una clava per colpirci, trasformandolo in un potenziale plebiscito sul governo.

Referendum, opposizioni in piazza il 19 maggio: "Oscuramento e appelli all'astensione" - assicurato di aver dedicato "numerosi spazi" ai referendum, malgrado il "momento complesso, segnato dalla scomparsa di Papa Francesco e dalla successiva ...