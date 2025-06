Il referendum è stato una prova di leadership a sinistra vinta da Landini

Il referendum 232 ha rappresentato una sfida di leadership per la sinistra, conclusa con un risultato che lascia ampi margini di discussione. Landini, protagonista di questa battaglia, ammette: “Volevamo la vittoria, ma l’obiettivo non è stato raggiunto”. I 12,5 milioni di Sì testimoniano comunque il forte coinvolgimento popolare. Ora, la domanda è: quali lezioni trarre da questa esperienza per rafforzare il nostro impegno futuro?

"Noi volevamo la vittoria e questa non è una vittoria. L'obiettivo non l'abbiamo assolutamente raggiunto", dice lui. "I 12,5 milioni di Sì ai referendum sono più di quelli.

Referendum, Magi attacca La Russa: “Inqualificabile. Si comporta da ultima carica dello Stato, non da seconda” - Riccardo Magi, segretario di +Europa e promotore del referendum, critica severamente Ignazio La Russa, definendolo "inqualificabile" per il suo comportamento, che secondo lui non rispecchia il prestigio del ruolo che ricopre.

