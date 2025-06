Il referendum è fallito il centrosinistra ha perso ma il tema del lavoro c’è e riguarda anche il governo Meloni; ecco perché

Il fallimento del referendum 232 ha segnato una battuta d’arresto per il centrosinistra, ma il tema del lavoro rimane cruciale anche per il governo Meloni. In un’epoca di disillusione verso la politica, spesso sottovalutiamo come l’attenzione e la fiducia dei cittadini siano fondamentali per affrontare le sfide sociali e economiche. È il momento di riscoprire il valore della partecipazione e della responsabilità condivisa.

In questi anni di disaffezione al voto non ci siamo accorti che a distrarsi dalla politica è un mondo che un tempo ci credeva eccome alla responsabilità della politica e delle istituzioni ma che oggi è arrabbiato perché si sente solo nel galleggiamento di una quotidianità che un tempo era più favore.

