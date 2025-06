Il Real Madrid e il sogno Champions | arriva dalla Spagna il nuovo difensore del Napoli

Il Napoli si prepara ad aggiungere un nuovo talento alla sua rosa, puntando forte su Miguel Gutiérrez del Girona. Con un profilo dinamico e già titolare in Spagna, il giovane terzino sinistro classe 2001 potrebbe diventare il tassello perfetto per il progetto di Antonio Conte. La trattativa si infiamma e i tifosi aspettano con entusiasmo questa possibile svolta nel calciomercato azzurro, spianando la strada a nuovi sogni europei.

Il Napoli punta un terzino del Girona: ecco chi è il calciatore nella lista di Manna Il Napoli è scatenato in questa prima fase di calciomercato. Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile avvicinamento a Miguel Gutiérrez, il terzino sinistro classe 2001 titolarissimo del Girona. Il suo profilo dinamico e il suo adattamento ai ritmi di gioco lo rendono il prodilo ideale al 4-3-3 di Antonio Conte. Inoltre, lo stesso calciatore ha più volte espresso la volontà di rigiocare la Champions League, e con la maglia del club partenopeo raggiungerebbe il suo obiettivo. Ma chi è Miguel Gutiérrez? Dal debutto alla consacrazione nel Girona: chi è Miguel Gutiérrez. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Real Madrid e il sogno Champions: arriva dalla Spagna il nuovo difensore del Napoli

