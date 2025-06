Il progetto ’Public History’ Gli studenti del Salutati parlano di Shoah e Balcani

Nel cuore di Montecatini, la sala consiliare si è trasformata in un palcoscenico di memoria e riflessione, ospitando la presentazione finale del progetto "8217Public History". Curato dal Dipartimento di storia e filosofia del Liceo Coluccio Salutati e coordinato dai docenti Benigni e Cosentino, questo evento ha coinvolto gli studenti in percorsi dedicati alla Shoah e ai Balcani. Un’occasione unica per riscoprire la storia attraverso le voci dei giovani e rafforzare il legame tra passato e presente.

La sala consiliare del comune di Montecatini ha accolto la presentazione finale di un progetto di Public History, curato dal Dipartimento di storia e filosofia del Liceo Coluccio Salutati. L'iniziativa, coordinata dai docenti Benigni e Cosentino, ha visto protagonisti studenti e studentesse di diverse classi, coinvolti in due percorsi tematici distinti ma accomunati dall'impegno verso una storia viva, partecipata e restituita alla comunità. Il primo, 'Fascismo e Shoah in Valdinievole', curato dalla classe 5A del liceo economico sociale: le studentesse e gli studenti, seguiti dalla professoressa Cosentino in collaborazione con il prof Bruno Ialuna, si sono dedicati con attenzione e sensibilità alla ricerca di testimonianze locali legate alla persecuzione antiebraica, rintracciando memorie private e vicende talvolta sommerse, restituite con rispetto e rigore storiografico.

