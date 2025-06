il progetto 118 lunigiana ora deve essere allargato alle associazioni escluse

Il progetto "118 Lunigiana" rappresenta un passo fondamentale nella tutela della salute, offrendo strumenti all’avanguardia ai soccorritori per interventi rapidi ed efficaci. Ora, l’obiettivo è espanderlo alle associazioni escluse, garantendo un’assistenza ancora più capillare e integrata sul territorio. Con un investimento di 350mila euro, questa iniziativa punta a rafforzare la rete di emergenza, affinché ogni persona in difficoltà possa ricevere il soccorso tempestivo di cui ha bisogno. I...

Un progetto importante quello “ 118 Lunigiana ”, con i dispositivi per la rianimazione cardiopolmonare messi a disposizione dei soccorritori sulle ambulanze di primo soccorso e consegnati di recente a Pontremoli. Strumenti che consentono l’elettrocardiogramma sul luogo dell’emergenza e l’invio dei dati alla centrale operativa. Una prima sperimentazione, in stretta collaborazione con SdS e sindaci, con un investimento di 350mila euro. I dispositivi aumentano le probabilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco grazie anche alla defibrillazione precoce e alla possibilità di interconnettersi con la centrale operativa del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it