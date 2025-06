Il profumo della maternità sui cani | l'olfatto può influenzare l'istinto materno delle femmine?

L'olfatto dei cani gioca un ruolo affascinante nel loro comportamento materno, ma non è tutto: uno studio italiano rivela che annusare il liquido amniotico non aumenta l’ossitocina nelle femmine, sfatando il mito che il senso dell’olfatto sia l’unico motore dell’instinto materno. La maternità nei cani è un fenomeno complesso, influenzato da fattori biologici e comportamentali. Scopriamo di più su questa sorprendente scoperta.

