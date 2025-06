Il professore e la mobilitazione di Boffalora per non farlo andare via | Sì mi piacerebbe restare tra voi

Il gesto di Michele Fiore, insegnante dedicato e amato a Boffalora Ticino, ha scosso l’intera comunità scolastica. Quando si è scoperto che sarebbe dovuto partire per una nuova scuola, genitori e colleghi si sono uniti in una mobilitazione sentita e appassionata, desiderosi di trattenere un educatore così fondamentale. La loro volontà di restare insieme dimostra come la passione per l’istruzione unisca e rafforzi i legami di una comunità che non vuole perdere il suo punto di riferimento.

Boffalora Ticino (Milano) – Il 29 maggio Michele Fiore, professore alle scuole medie di Boffalora Sopra Ticino, nel Milanese, informa i genitori all’assemblea di classe che, dal prossimo anno scolastico non ci sarà più. Ha avuto una nomina di ruolo e d è stato assegnato a una scuola della provincia di Varese. Alla notizia, i genitori decidono, dopo aver avvisato la preside e i colleghi del professor Michele Fiore, di scrivere una lettera da inviare all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e alla segreteria del ministro e dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, per chiedere che il docente possa restare a Boffalora dove, in tre anni, è riuscito a creare un rapporto speciale con tutta la comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il professore e la mobilitazione di Boffalora per non farlo andare via: “Sì, mi piacerebbe restare tra voi”

