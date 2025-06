Il processore N1x di Nvidia è apparso su GeekBench | i valori sono da top di gamma

L’attesa per il nuovo processore N1x di Nvidia si fa sempre più intensa: apparso su GeekBench, mostra performance da vero top di gamma. Con un’ottima affinità sia nel multi-core che nel single-core, si confronta con icone come Ryzen 7 9800X3D e Intel Core Ultra 9 285 HX. È il segnale che Nvidia sta puntando a rivoluzionare il panorama dei processori, promettendo prestazioni sorprendenti in ogni ambito. Scopriamo insieme cosa aspettarci da questa innovazione.

Un chip N1x associato a un PC HP. I risultati di GeekBench for Linux fotografano un processore che sul multi-core se la gioca con un Ryzen 7 9800X3D, e sul single-core con un Intel Core Ultra 9 285 HX. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Il processore N1x di Nvidia è apparso su GeekBench: i valori sono da top di gamma

Ne parlano su altre fonti

Il processore N1x di Nvidia è apparso su GeekBench: i valori sono da top di gamma; AMD Ryzen AI MAX 395+: potenza desktop dentro ai laptop; Intel Battlemage: spunta il benchmark di una GPU potente come la Arc A750.

Samsung Galaxy S25 Ultra: il processore non convince su Geekbench - Il processore Snapdragon 8 Gen 4 “For Galaxy” del Samsung Galaxy S25 Ultra è appena apparso su Geekbench con punteggi inferiori alle aspettative.

NVIDIA GeForce RTX 5090 appare nei primi benchmark e si prende facilmente la prima posizione su Geekbench - I test della NVIDIA GeForce RTX 5090 emersi su Geekbench I test sono stati condotti con le API OpenCL e Vulkan su un sistema equipaggiato con un processore Intel Core i9-

Samsung Galaxy S25 Ultra: il processore non convince su Geekbench - Oggi, il modello Ultra è apparso su Geekbench, rivelando alcuni dettagli ...