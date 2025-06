Il problema non è il referendum in sé ma la scarsa qualità dei quesiti

Il vero problema non è il risultato del referendum in sé, ma la qualità dei quesiti proposti. La mancata partecipazione e il superamento del quorum evidenziano insoddisfazioni profonde che vanno oltre i numeri: sono un segnale chiaro di una crisi di fiducia verso il sistema democratico. Ora più che mai, è fondamentale riflettere su come migliorare il dialogo tra cittadini e istituzioni, affinché le votazioni future siano uno strumento di reale partecipazione e cambiamento.

Il mancato raggiungimento del quorum al referendum era largamente atteso, così come largamente prevedibili sono una serie di commenti e analisi che leggiamo oggi, e che leggeremo nei prossimi giorni. Ci sarà, ad esempio, chi griderà alla grande vittoria della democrazia, sottolineando come i voti per i cinque Sì siano la base elettorale su cui si costruirà l'opposizione sociale al governo Meloni: Landini, ieri sera, ha subito affermato come «quasi quindici milioni di persone che hanno votato è una base iniziale che ci dice che siamo sulla strada buona per affrontare i problemi». Qualche scetticismo è lecito, per usare un eufemismo: l'ultimo a fare un ragionamento analogo fu Renzi e il consenso poi riscosso da Italia Viva fu molto diverso.

