Il primato di Radicondoli È stato l’unico Comune a superare il 50 per cento

Radicondoli si conferma protagonista nel panorama locale, distinguendosi come l’unico comune in provincia di Siena a superare il 50% di affluenza nel referendum. Con il 52,62%, questo piccolo borgo dimostra che la partecipazione può fare la differenza, mentre nel resto del territorio e a livello nazionale, la consultazione si ferma sotto il quorum, lasciando aperti numerosi interrogativi sul coinvolgimento civico e sulla fiducia nei processi democratici. A Radicondoli, come ovunque, ha vinto il sì in tutti i cinque...

Anche in provincia di Siena il referendum si arena e non supera il quorum. L'affluenza complessiva si è fermata al 40,35%, un dato che si allinea con l'andamento nazionale e che rende nulla la validità della consultazione. A distinguersi è stato soltanto Radicondoli, unico comune del territorio ad aver superato la soglia del 50% più uno, registrando un'affluenza del 52,62%. A Radicondoli, come ovunque, ha vinto il sì in tutti i cinque referendum, con la differenza tra i quattro quesiti sul lavoro e quello per la cittadinanza, che ha ottenuto minor consenso. Seguono, dopo Radicondoli, Trequanda con il 45,76% e Chiusdino con il 45,42%.

