Il prezzo del gas chiude in calo a 34,64 euro al megawattora

Il prezzo del gas si assesta a 3464 euro al megawattora, segnando un significativo calo grazie all'aumento delle importazioni di GNL in Europa e alla crescente attenzione ai livelli degli stoccaggi. Bloomberg riferisce che le importazioni di GNL hanno toccato il massimo delle ultime dieci settimane, contribuendo a un mercato più stabile. Ad Amsterdam, le quotazioni chiudono in ribasso del 2,7%, offrendo un segnale positivo per gli operatori del settore.

Il prezzo del gas chiude in calo, con l'aumento in Europa delle importazioni di Gnl e mentre si guarda ai livelli degli stoccaggi. Le importazioni di Gnl hanno raggiunto, secondo gli analisti di Bloomberg, il massimo delle ultime dieci settimane. Ad Amsterdam le quotazioni del gas concludono la seduta in calo del 2,7% a 34,64 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo del gas chiude in calo a 34,64 euro al megawattora

In questa notizia si parla di: calo - prezzo - chiude - euro

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas segna una discesa all'avvio, scendendo sotto i 36 euro al megawattora. Al mercato di Amsterdam, punto di riferimento per il settore, i contratti Ttf registrano una flessione dello 0,12%, attestandosi a 35,7 euro.

#ULTIMORA | Il prezzo del gas chiude in calo a 36,69 euro al megawattora Ad Amsterdam le quotazioni scendono dello 0,86% - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Partecipa alla discussione

In un appartamento turistico chiedono 1 euro al giorno di supplemento per il Wi-Fi. Nel XXI secolo. Poi però la colpa del calo del turismo è dei meteorologi e delle "previsioni sbagliate". Fatevi un esame di coscienza sul rapporto qualita prezzo. Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Il prezzo del gas chiude in calo a 34,64 euro al megawattora; Il prezzo del gas chiude in calo a 34,64 euro al megawattora; Il prezzo del gas chiude in deciso calo a 34,2 euro.

Il prezzo del gas chiude in calo a 34,64 euro al megawattora - Il prezzo del gas chiude in calo, con l'aumento in Europa delle importazioni di Gnl e mentre si guarda ai livelli degli stoccaggi.

Il prezzo del gas chiude in deciso calo a 34,2 euro - Il prezzo del gas chiude in deciso calo a 34,2 euro al megawattora.

Il gas chiude in calo ad Amsterdam (-0,55%) - I future Ttf hanno chiuso in flessione dello 0,55% a 35,65 euro al megawattora.