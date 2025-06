Il potente appello di Guardiola | Non restiamo a guardare la sofferenza dei bambini di Gaza i prossimi saranno i nostri | VIDEO

tratta di politica, ma di umanità. Pep Guardiola ci invita a non restare spettatori passivi di fronte alla sofferenza dei bambini di Gaza, ricordandoci che il dolore altrui può diventare anche il nostro. È un richiamo potente alla solidarietà, alla responsabilità collettiva e alla necessità di agire subito. Perché, se lasciamo che la sofferenza continui, il rischio è che i prossimi a soffrire potremmo essere noi stessi.

“Non restiamo a guardare la sofferenza dei bambini di Gaza, i prossimi saranno i nostri”: è il potente appello lanciato da Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, durante il suo discorso in occasione del conferimento della laurea honoris causa dall’Università di Manchester per il suo contributo alla città durante i suoi nove anni. “È così doloroso quello che vediamo a Gaza. Fa male a tutto il corpo. Ma non si tratta di ideologia, non si tratta di dire che ho ragione e tu hai torto. Dai, si tratta solo di amore per la vita. Di prendersi cura del prossimo” ha dichiarato l’allenatore spagnolo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il potente appello di Guardiola: “Non restiamo a guardare la sofferenza dei bambini di Gaza, i prossimi saranno i nostri” | VIDEO

