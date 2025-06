Il post Bisseck è realtà | affare a sorpresa in Premier League

deciso di puntare su un nuovo progetto, dimostrando che anche in momenti di successo è fondamentale guardare avanti. La strategia di mercato dell’Inter si sta delineando con grande attenzione, pronta a sorprendere e rafforzare la squadra per affrontare con rinnovata energia la prossima stagione. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il volto del club e riscrivere le sorti dei nerazzurri.

L’Inter ha già voltato pagina dopo Inzaghi e si muove con decisione sul mercato per rafforzare la squadra in vista della nuova stagione. L’aria di cambiamento si sente già da settimane, forse addirittura da prima della finale di Champions League, quando alcuni segnali avevano cominciato a suggerire che il ciclo di Simone Inzaghi stava per chiudersi. Nonostante i trofei conquistati negli anni e la crescita di un gruppo solido, la dirigenza ha deciso di guardare avanti, mettendo le basi per un nuovo corso tecnico e tattico. E infatti, a fari spenti ma con idee chiarissime, l’Inter ha già iniziato a disegnare la rosa del futuro. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com