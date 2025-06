Il Piceno rurale ora è in ripresa Presenze in salita grazie a ‘Pic On’

Il Piceno rurale sta vivendo una rinascita straordinaria: le presenze turistiche sono in aumento, grazie al progetto 8216pic on8217. Coordinato dall’Istao di Ancona e rivolto a 23 affascinanti comuni, questo sforzo ha gettato solide basi per la promozione e lo sviluppo sostenibile del territorio. Ora, il futuro del Piceno rurale si presenta ricco di opportunità e di entusiasmo, confermando il valore di questa splendida terra.

Nei giorni scorsi si è chiuso il progetto con cui un raggruppamento di esperti coordinati dall'Istao di Ancona, su incarico del Gal Piceno, ha gettato le premesse per la promozione territoriale e lo sviluppo turistico rurale della provincia di Ascoli. Si tratta di 23 comuni di piccole dimensioni (dai 160 abitanti di Palmiano ai poco più di 5mila di Cupra Marittima) che sono parte del Gal Piceno e che coprono la fascia territoriale che dal Monte Vettore giunge fino alla costa adriatica. Con un progetto sviluppato nell'arco di oltre due anni, si è realizzato un sistema per la promozione identitaria dell'area.

