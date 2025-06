Il piccolo Adam ferito a Gaza sarà curato al Niguarda Altri due bambini palestinesi a Milano e Bergamo

Il destino di Adam, il coraggioso bambino di 11 anni sopravvissuto ai bombardamenti a Gaza, si intreccia ora con l'umanità che si mobilita in Italia. Arrivato a Linate, sarà accolto e curato al Niguarda, simbolo di speranza e solidarietà per i piccoli palestinesi vittime di questa drammatica guerra. La sua storia ci ricorda quanto sia importante tendere una mano a chi soffre, un gesto che unisce cuori e speranze in momenti di grande bisogno.

Il piccolo Adam, 11 anni, unico sopravvissuto di 10 fratelli a Gaza a causa dei bombardamenti israeliani, la cui storia ha fatto il giro del mondo, arriverà mercoledì 11 febbraio a Linate nel tardo pomeriggio per poi essere trasferito al Niguarda. Lo ha confermato Guido Bertolaso, assessore al.

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza - Un gesto di umanità che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

Il piccolo Adam domani a Niguarda

Da Gaza a Milano: il Niguarda curerà Adam, il bambino di 11 anni unico sopravvissuto di 10 fratelli - Il bimbo arriverà in Lombardia mercoledì 11 giugno con la zia, i cuginetti e la madre, la pediatra Alaa al-