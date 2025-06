Il piccolo Adam arriverà in Italia l' 11 giugno Bertolaso | Ha varie fratture

Il piccolo Adam, simbolo di resilienza e speranza, sta per arrivare in Italia, portando con sé un messaggio di pace e solidarietà. Dopo aver subito perdita e dolore in un drammatico bombardamento a Gaza, il bambino palestinese e la sua famiglia troveranno rifugio e cure in Lombardia. Un gesto concreto che dimostra come l’umanità possa unirsi per sostenere chi ha più bisogno, offrendo loro un nuovo inizio.

AGI - Il piccolo Adam, il bambino palestinese sopravvissuto a un bombardamento israeliano che ha ucciso i suoi 9 fratellini e il padre, arriverà in Italia l'11 giugno insieme alla madre, alla zia e a quattro cuginetti. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato a 'Il rosso e il nero' su Radio 1, aggiungendo che Adam e i suoi familiari "verranno curati in Lombardia". "Faremo arrivare una cinquantina di persone da Gaza ", ha aggiunto Tajani, ricordando che l'Italia ha accolto il 10% dei palestinesi che hanno lasciato il territorio della Striscia. "Le provocazioni non servono a niente". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il piccolo Adam arriverà in Italia l'11 giugno. Bertolaso: "Ha varie fratture"

Adam, unico sopravvissuto di dieci fratelli, lascerà Gaza per essere curato al Niguarda. Arriverà l’11 giugno - Adam, l’unico sopravvissuto di dieci fratelli, sta per lasciare Gaza e affidarsi alle cure del Niguarda a Milano.

