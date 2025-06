Il piano della nuova Inter di Chivu | ‘meno alti e bassi in stagione’ – CdS

Da oggi, l’Inter di Chivu prende il via con una nuova filosofia: meno alti e bassi durante la stagione. Dopo il primo allenamento ad Appiano Gentile e la partenza verso gli Stati Uniti, il tecnico rumeno si prepara a tracciare un percorso diverso, puntando a stabilità e continuità. L’obiettivo è chiaro: limitare i problemi e restituire ai nerazzurri una stagione più solida e vincente, evitando gli eccessi di fatica e le fluttuazioni di rendimento.

