Il Libano sta attuando un nuovo piano di rimpatrio dei siriani, offrendo incentivi economici per incentivare il ritorno volontario nelle loro terre. Nessun respingimento forzato, ma un tentativo di facilitare il ritorno dignitoso e sostenibile delle famiglie siriane. Con circa 100 dollari offerti per ogni individuo, si stima che nei prossimi mesi vengano rimpatriati tra 200 e 300 mila profughi. Le parole del vicepremier Mitri aprono un dibattito su come gestire questa delicata questione.

Non ci sarà un respingimento forzato e in massa dei profughi siriani dal Libano, ma il governo libanese offrirà incentivi, circa 100 dollari americani a persona, per spingere le famiglie di profughi a tornare in Siria. E si stima nei prossimi mesi il Libano potrà rimpatriare dai 200 ai 300mila siriani. È quanto ha detto il vicepremier libanese Tarek Mitri (foto), citato dai media panarabi e libanesi. Le affermazioni di Mitri arrivano mentre la commissione ministeriale libanese, incaricata di stilare un piano per il rientro dei profughi siriani, ha completato il testo e si appresta a sottoporlo al consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il piano del Libano per rimpatriare i siriani:: "A chi parte offriamo cento dollari"

