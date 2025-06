Il Pd tradito dai suoi elettori al referendum sulla cittadinanza | Il 15-20% ha votato ' no'

Il referendum sulla cittadinanza ha rivelato una sorprendente distanza tra il sostegno popolare e le strategie politiche del Pd. Nonostante il fallimento, Elly Schlein sottolinea come alle urne si siano presentati più elettori di quelli che hanno scelto la destra nel 2022, evidenziando una frattura tra rappresentanti e cittadini. La leader del partito ha infatti dichiarato che i rappresentanti di governo "hanno ben poco da festeggiare", ma cosa riserverà il futuro per il Pd?

Secondo la segretaria del Pd Elly Schlein i rappresentanti di governo "hanno ben poco da festeggiare" per il fallimento dei referendum dell'8 e 9 giugno. Perché alle urne sono andati "più elettori di quelli che hanno votato la destra mandando Meloni al governo nel 2022".

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

