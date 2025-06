Il pavé potrebbe sparire da un’altra via del centro di Milano

Il pavé di via Torino a Milano potrebbe presto scomparire, suscitando discussioni tra cittadini e esperti. Sebbene non ci siano ancora dettagli ufficiali o un cronoprogramma, l'annuncio di Beppe Sala durante la sua intervista ha acceso i riflettori su una possibile trasformazione del cuore della città. Ma cos'è esattamente il pavé e perché questa decisione potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per Milano?

