Il nuovo Verstappen può correre in F1 a 17 anni | la FIA accoglie la richiesta della Red Bull per Lindblad

Il mondo della Formula 1 si prepara a un deciso cambio di passo con l'ingresso anticipato di Arvid Lindblad, il promettente 17enne dell'Academy Red Bull. Grazie alla deroga speciale concessa dalla FIA, Lindblad ha l'opportunità di salire in griglia prima dei 18 anni, portando con sé un'ondata di entusiasmo e aspettative. Ma cosa significa questa novità per il futuro della massima categoria motoristica? Continua a leggere.

Arvid Lindblad, talento 17enne dell’Academy Red Bull, ottiene la deroga dalla FIA per correre in Formula 1 prima del 18° compleanno. PotrĂ sostituire Verstappen in caso di squalifica e rappresenta il futuro del team austriaco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

