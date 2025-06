Il nuovo murale dedicato a Paolo Nespoli fa brillare il cuore di Verano, celebrando l’astronauta con un’opera artistica che ispira e motiva. Realizzata dai giovani cittadini nel parco Disarò, questa sesta creazione raffigura un giovane Nespoli in missione spaziale, sottolineando il legame tra passato e futuro. Spiega il sindaco Samuele, “Questo murale rappresenta la passione, l’ambizione e il sogno di raggiungere le stelle, un messaggio di speranza per tutta la comunità...”

È stato inaugurato l’ultimo murale realizzato dai ragazzi e dedicato all’astronauta Paolo Nespoli. Il disegno va ad aggiungersi alle opere già esposte alla cittadinanza nel nuovo parco Disarò, con scritte motivazionali che rappresentano come filo conduttore la storia dell’astronauta. L’ultima opera, la sesta, è stata svelata nel cuore di Verano, sopra la Pro Loco: in mostra un giovane Paolo Nespoli in missione spaziale. Spiega il sindaco Samuele Consonni: "Questo progetto nasce dal desiderio di celebrare un nostro concittadino, Paolo Nespoli, e di trasmettere ai giovani il suo spirito di esplorazione e determinazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it