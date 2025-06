Il nuovo assetto del Policlinico non piace alla Uil | Pesantissimi disagi per i pazienti

Il recente riorganizzazione del Policlinico “G. Martino” sta sollevando forti critiche da parte della Uil, che denuncia gravi disagi per i pazienti e le lavoratrici. La decisione unilaterale dell’A.O. e dell’Asp di Messina rischia di compromettere il servizio sanitario, alimentando tensioni e preoccupazioni tra cittadini e operatori. È fondamentale ascoltare le voci di chi vive quotidianamente questa realtà, affinché si trovino soluzioni condivise e sostenibili.

“La Uil e la Uil Fpl denunciano con forza le gravi violazioni della vigente rete ospedaliera assunte unilateralmente dall’A.O. Policlinico “G. Martino” e dall’Asp di Messina. Si tratta di decisioni che certamente provocheranno pesantissimi disagi ai cittadini-utenti, alle lavoratrici e ai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Il nuovo assetto del Policlinico non piace alla Uil: "Pesantissimi disagi per i pazienti"

