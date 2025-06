Il Notturno Contadino dell’Orchestra Olimpia all’Oasi del San Bartolo

Vieni a scoprire la magia della musica sotto le stelle con la seconda edizione di Notturno Contadino, un evento unico ideato dall'Orchestra Olimpia per celebrare il territorio e i suoi tesori. Venerdì 13, presso l’incantevole Oasi del San Bartolo, ti aspetta una serata speciale tra gusto e melodie, con una cena di raccolta fondi che sostiene iniziative di sostenibilità e valorizzazione locale. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della cultura e dell’ambiente.

Prende il via la seconda edizione di Notturno Contadino, la rassegna musicale ideata da Orchestra Olimpia per raccontare il territorio attraverso la musica. Si parte venerdì 13 con una cena di raccolta fondi, ospitata dalle 19,30 alla Fondazione Oasi nel Parco San Bartolo, luogo simbolico e ispirato alla sostenibilitĂ , nato per volere dell’imprenditore Claudio Balestri. Il contributo (50 euro, 45 per i soci Olimpia) sostiene l’attivitĂ dell’orchestra per tutto il 2025. La serata prevede buffet (chef Marco Balducci), un incontro con le musiciste, e un’anteprima informale dello spettacolo sullo sfondo del Mare Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it