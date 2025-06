Il nobile gesto di Opetaia | manda ko l’italiano Squeo mandibola fratturata poi segue personalmente operazione e convalescenza dell’avversario

In un mondo dove il coraggio supera ogni ostacolo, Claudio Squeo si è distinto non solo per la sua abilità sul ring, ma anche per il nobile gesto di Opetaia, che, nonostante la frattura mandibolare, ha personalmente seguito l’operazione e la convalescenza del suo avversario. Se Squeo avesse conquistato l’IBF in Australia, avrebbe scritto una pagina epica che Hollywood avrebbe celebrato. Un esempio di vera sportività e determinazione, capace di ispirare anche oltre il ring.

Se Claudio Squeo, massimo leggero di Molfetta, domenica mattina avesse sconfitto in Australia un fuoriclasse come Jai Opetaia, realizzando l’impresa di conquistare la cintura mondiale IBF, alcuni sceneggiatori di Hollywood avrebbero potuto riscrivere il secondo episodio di Cinderella Man. Tale era alla vigilia la disparità tecnica e fisica tra il campione australiano e il ragazzo pugliese, che arrivava imbattuto al match di una vita, dopo 17 incontri e con in bacheca un titolo italiano e un europeo IBF. Nonostante quattro round in cui ha boxato con intelligenza e generosità, non è purtroppo andata come nel film, tratto da una storia vera, con Russell Crowe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il nobile gesto di Opetaia: manda ko l’italiano Squeo (mandibola fratturata), poi segue personalmente operazione e convalescenza dell’avversario

