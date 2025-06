Il Napoli vuole Musah Trattativa con il Milan si può chiudere presto a 25 milioni

Il Napoli accelera sulla trattativa per Musah, con il Milan pronto a chiudere a 25 milioni di euro. Il centrocampista americano sta conquistando i cuori dei campioni d'Italia, e le negoziazioni sono già ben avviate. Se tutto prosegue su questa strada, presto potrebbe arrivare la stretta di mano definitiva, segnando un altro importante colpo di mercato.

Il centrocampista americano piace molto ai campioni d'Italia. Dialogo ben avviato, si può arrivare alla stretta di mano in fretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Napoli vuole Musah. Trattativa con il Milan, si può chiudere presto a 25 milioni

In questa notizia si parla di: Napoli Vuole Musah Trattativa

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una priorità rispetto a Kevin De Bruyne.

Il #Napoli pensa a #Musah: trattativa avviata con il #Milan Partecipa alla discussione

Cosa ci ha visto Conte in Musah? Domanda seria. A me al Valencia non dispiaceva, ma al Milan si è completamente perso… Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Il Napoli vuole Musah. Trattativa con il Milan, si può chiudere presto a 25 milioni; Il Napoli continua a muoversi sul mercato: trattativa in corso con il Milan per Musah; Napoli, trattativa in corso col Milan per Musah: è una richiesta di Conte.

Musah-Napoli, trattativa in corso: "È tra i cedibili, la richiesta del Milan" - Il Napoli sta trattando Yunus Musah per il centrocampo e, a tal proposito, è spuntata la richiesta del Milan.

Il Napoli ha avviato una trattativa col Milan per un colpo a sorpresa: lo vuole Conte - Il Napoli guarda in casa Milan per un colpo a sorpresa: gli azzurri hanno messo nel mirino un esubero della rosa rossonera.

CM.COM - Napoli, trattativa col Milan per Musah: è una richiesta di Conte, costa 20 milioni - Il centrocampista americano piace molto ad Antonio Conte per il suo Napoli, come rivelato in esclusiva dalla nostra redazione nel mese di aprile.