Il Muro dei Campioni spaventa i piloti | tutte le insidie del circuito di Montreal

La Formula 1 si sposta in Nord America per il Gp del Canada a Montreal. Un circuito storico che nasconde tante insidie, con le sue serpentine e soprattutto con il famigerato "Muro dei Campioni" prima del rettilineo del traguardo, che in passato ha visto sbattere piloti di altissimo livello. Guarda il giro di pista e corri con il tuo stile in EA SPORTS™ F1® 25, disponibile su PlayStation®5, Xbox Series XS e PC. Video fornito da EA SPORTS™ F1®. 🔗 Leggi su Gazzetta.it