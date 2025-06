Il Municipio 8 rimuove 24 panchine Degrado e bivacchi dietro le siepi

I cittadini del Municipio 8 di Milano spesso chiedono nuove panchine per godere di spazi verdi, ma questa volta la vicenda prende una piega inaspettata. La Giunta ha deciso di rimuovere ben 24 panchine, non per danni o degrado, bensì per eliminare bivacchi e zone di degrado nascosti tra le siepi. Un'azione che solleva domande sulla gestione degli spazi pubblici e sul bilanciamento tra accoglienza e rispetto delle aree condivise.

e Marianna Vazzana Di solito i cittadini chiedono di aggiungere panchine nelle aree verdi per potersi godere meglio il sole e stare all’aria aperta piĂą comodamente. A Milano, però, capita anche il contrario. Nel titolo di una delibera di Giunta del Municipio 8, infatti, si legge: " Rimozione di 24 panchine posizionate in via Uruguay (22 panchine) e in via QuarenghiUruguay (2)". Si tratta di panchine rotte e da sostituire? MacchĂ©. I cittadini chiedono di eliminare quelle sedute per evitare il caos e gli schiamazzi notturni. L’atto del “parlamentino“, infatti, spiega che "giungono sempre piĂą frequentemente segnalazioni di utilizzo improprio delle panchine poste nelle localitĂ 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Municipio 8 rimuove 24 panchine. Degrado e bivacchi dietro le siepi

