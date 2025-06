Il Motoraduno con l’omaggio alla memoria di Marco Simoncelli

Domenica 8 giugno 2025, il Parco delle Acacie di Atripalda si è trasformato in un palcoscenico di emozioni e adrenalina per il 19° Motoraduno del Moto Club Avellino. Con oltre 800 moto e appassionati provenienti da tutta la Campania, questa giornata ha celebrato non solo la passione per le due ruote, ma anche l’omaggio alla memoria di Marco Simoncelli. Un evento che, tra motori e solidarietà, rimarrà nel cuore di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 8 giugno 2025, il Parco delle Acacie di Atripalda – noto anche come Parco dell'Iacace – ha accolto il 19° Motoraduno del Moto Club Avellino, una festa delle due ruote che ha visto la partecipazione di oltre 800 moto e centinaia di appassionati da tutta la Campania e oltre. Un appuntamento ormai storico, che anche quest'anno ha saputo unire la passione motociclistica a momenti di autentica socialità. Tra le attività più apprezzate: la gara della lentezza, il tradizionale e divertente tiro al caciocavallo, il concorso per la moto più bella e tanti altri giochi che hanno coinvolto partecipanti di ogni età.

