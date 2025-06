Il mondo cattolico scende in piazza per la pace e la speranza | giovedì la fiaccolata

Il mondo cattolico di Benevento si mobilita in un gesto di coraggio e speranza, scendendo in piazza per chiedere pace e giustizia. Con una fiaccolata che attraverserà le vie della città, i fedeli si uniscono in un gesto di solidarietà e riflessione, testimonianza di un impegno condiviso. Una manifestazione che vuole ricordarci quanto sia fondamentale mantenere viva la speranza in tempi difficili. È il momento di far sentire la nostra voce.

Tempo di lettura: 2 minuti " Non possiamo continuare a tacere. Deve partire il nostro sdegno". Conferenza stampa svoltasi presso la Sala Verde del Palazzo Arcivescovile di Benevento di mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento per presentare l'iniziativa per la Pace che si terrà giovedì 12 giugno alle 21.30 sul corso Garibaldi. Una manifestazione tra le vie della Città che partirà da piazza Orsini e per chiudersi a piazza Santa Sofia per invitare la fine delle atrocità e delle guerre. Hanno già aderito diverse associazioni. Tutti potranno partecipare, ma senza slogan, senza simboli di appartenenza.

